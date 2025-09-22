櫻坂46が10月29日にリリースする13thシングルのタイトルが、『Unhappy birthday構文』に決定した。 （関連：櫻坂46は過去に類を見ないアイドルへ――新たな名を授かってから5年、なぜ“ライブアーティスト”となれたのか？） 櫻坂46は、9月20日に公式X（旧Twitter）にて数字がランダムに映し出された動画を投稿しており、その後「Happy Birthday to You」の楽曲を使用したティザー映像が公開。