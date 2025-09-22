西武の外崎修汰内野手（32）が22日、右腕尺骨遠位端骨折のため出場選手登録を抹消された。21日に宮城県内の病院で診察を受けて全治は2、3カ月と診断され、今季中の復帰は絶望となった。外崎は21日の楽天23回戦（楽天モバイルパーク）に3番DHで先発出場。4回の第3打席で死球を受け、6回に代打を送られて交代していた。9月の月間打率は3割8厘と好調で、全15試合で3番に座っていただけに、最終盤のチームにとって大きな痛手とな