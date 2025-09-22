¡ÖÈþÃË»Ò¤ÎÀé¿Ò¤¯¤ó¤È²Ä°¦¤¤Àé¿Ò¤¯¤ó¡×¤ÎÀ¼¤âNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦Ìø°æ¿ó¤ÎÄï¡¦Ìø°æÀé¿Ò¤ò±é¤¸¤¿ÃæÂô¸µµª¤¬¸ø³«¤·¤¿?ÍÄ¾¯´ü¤Î¼«Ê¬?¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃæÂô¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÄ«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤¬ºÇ½ª½µ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ÎÀé¿Ò¤ò±é¤¸¤¿»ÒÌò¤ÎÊ¿»³Àµ¹ä¤È¤Î¥Ô¡¼¥¹¤ò·è¤á¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ