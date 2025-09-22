福岡県警筑紫野署は22日、筑紫野市原付近で19日午後1時ごろ、下校中の小学生女児が見知らぬ若い男から「こっちにおいで」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は黄色の上着を着用。