大阪府の吉村洋文知事（50）が22日に自身のX（旧ツイッター）を更新。一度は「出禁」を宣告した、あのコメンテーターを大阪・関西万博に招待した。元テレビ朝日社員・玉川徹氏は開催前に「大屋根リング」の建設費用などについて疑問を投げかけていた。これを受け、吉村氏は24年3月、大阪維新の会のタウンミーティングで「今批判するのはいいけど、見たいって言っても、モーニングショーは禁止、玉川徹は禁止と言うたろうかな」