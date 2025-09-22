また史上最高値を更新しました。きょうの日経平均株価は取引開始直後から上昇し、上げ幅は一時700円を超えました。結局、4万5493円で取引を終えています。FRBによる利下げ継続やアメリカと中国の関係改善への期待から、先週末にダウ平均株価などが最高値を更新。東京市場でも半導体や電気機器関連の銘柄が買われました。先週発表された日銀のETF売却方針については、売却スピードが緩やかなことから、市場への影響は限定的なものと