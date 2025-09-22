乾燥大麻を所持したとして逮捕された俳優の清水尋也被告について、東京地検はきょう付で起訴しました。清水被告側はさきほど、東京地裁に保釈を請求しました。【写真を見る】俳優の清水尋也被告（26）を麻薬取締法違反の罪で起訴東京地検清水被告側は東京地裁に保釈請求麻薬取締法違反の罪で起訴されたのは、俳優の清水尋也被告（26）です。東京地検によりますと、清水被告は今月3日、東京・杉並区の自宅で乾燥大麻およそ0.4グ