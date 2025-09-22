Ｊ２のロアッソ熊本は２２日、２０２６年シーズンの新加入選手として、同志社大のＦＷ鹿取勇斗の加入が内定したと発表した。横浜ＦＭの下部組織から桐光学園高を経て、同志社大に入学。クラブは「両足でのキックの精度が高く、運動量多くプレーに関わることで攻撃の要となれる」と期待を寄せている。鹿取はクラブを通じて「これまでの人生で関わって下さった全ての方々への感謝の気持ちを忘れずに、真摯にサッカーに向き合い