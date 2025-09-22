【トルコ】 消費者信頼感指数（9月）16:00 予想N/A前回84.3 【香港】 消費者物価指数（CPI）（8月）17:30 予想1.0%前回1.0%（前年比) 【カナダ】 鉱工業製品価格（8月）21:30 予想N/A前回0.7%（鉱工業製品価格・前月比) 予想N/A前回0.3%（原材料価格指数・前月比) 【ユーロ圏】 ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（9月）23:00 予想-15.2前回-15.5 ※予定