テクニカルポイントユーロドル、１．１８台乗せは定着せず、レンジ内に戻す 1.1876エンベロープ1%上限（10日間） 1.1837ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.1791一目均衡表・転換線 1.175810日移動平均 1.1747一目均衡表・基準線 1.1736現値 1.171421日移動平均 1.1641エンベロープ1%下限（10日間） 1.1619一目均衡表・雲（上限） 1.1601一目均衡表・雲（下限）