「日本ハム-ロッテ」（２２日、エスコンフィールド）人気アイドルグループ＝ＬＯＶＥ（イコールラブ）が、ファイターズガールと一緒にきつねダンスを踊り、球場を盛り上げた。きつね耳＆しっぽを装着してグラウンドに登場したイコラブのメンバー。キュートな姿がビジョンに映し出されると、ファンも注目。「きつねのイコラブちゃんかわいすぎ♥」「イコラブさん、顔もスタイルも雰囲気もキラキラアイドルすぎました♪」