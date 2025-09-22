TCK特別区競馬組合は22日、所属の矢野貴之騎手（41）が石川県騎手部会に8万円を寄付したと発表した。令和7年8月の大雨災害により多大な被害を受けた金沢競馬場関係者の支援のため、同騎手が9月14日に金沢競馬場で騎乗した際に得た諸手当をあてた。矢野は「金沢競馬場の関係者の皆様が大変なご苦労をされたことに心よりお見舞い申し上げます。再開された競馬場で騎乗させていただいた際、現地の皆さまの前向きな姿勢に深く胸