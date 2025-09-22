タレントの指原莉乃（32）がプロデュースする女性アイドルグループ「＝LOVE(イコールラブ)」が22日、プロ野球パ・リーグ、日本ハムーロッテ戦（エスコンF）に登場。きつねダンスを披露した。試合前のファーストピッチには高松瞳が登板。ユニホームにミニスカートを合わせたコーデで登場。大きく振りかぶって投じた一投は、ワンバウンドして左打者の背後に逸れた。また、イニング間にはメンバーできつねダンスを披露。きつね