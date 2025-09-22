１０周年を迎えたバスケットボール男子のＢリーグが２２日、２５〜２６年シーズンを前に都内で会見を行った。今回から２地区制に変更。１０月３日の開幕から、プレーオフファイナル（横浜アリーナ）が行われる５月下旬まで過去最多の２６クラブが争う。パリ五輪代表で今季から北海道に入団した富永啓生（２４）は、「３点シュートで確率５０％を達成したい」と史上初のシーズン目標を堂々宣言。「自信はある。アテンプト（試技