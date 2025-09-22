東京・葛飾区の交差点で、曲がろうとしたトラックに自転車が巻き込まれる事故があり、自転車に乗っていた女性が病院に搬送されました。22日午後1時半過ぎ、葛飾区新小岩にある交差点で、貨物トラックと自転車の事故がありました。現場は目の前に交番がある交差点で、トラックが左折しようとした際に自転車を巻き込んだとみられています。自転車に乗っていた女性は、頭から血を流すなどケガをしていて、病院に搬送されました。警視