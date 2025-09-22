浅香工業が大幅高している。９月２８日放送予定のＴＢＳテレビ系経済情報バラエティ番組「がっちりマンデー！！」で、紹介されることが好材料視されているようだ。「儲かる工事現場！」の特集で「やたらと横に長いショベルが今バカ売れ中！」として、生コンの均し作業などに使われる特殊ショベルが紹介されるもようだ。 出所：MINKABU PRESS