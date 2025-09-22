キャリアリンク [東証Ｐ] が9月22日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益を従来予想の11.5億円→18.2億円(前年同期は11.9億円)に58.6％上方修正し、一転して53.2％増益見通しとなった。 なお、通期の経常利益は従来予想の27億円(前期は27億円)を据え置いた。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 2026年３月期中間連結会計期間につきましては、主力の事務系人