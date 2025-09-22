22日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ135356 -36.2 35410 ２. 日経Ｄインバ 23091 -40.97586 ３. 野村日経平均 15390 -55.2 46910 ４. 日経ベア２ 13976 -56.5 186.2