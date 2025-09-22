【その他の画像・動画等を元記事で観る】 10月5日・12日にNHKBS／BSP4Kにて『The Covers 矢沢永吉ディープ・ナイト！』が放送される。 ■クレイジーケンバンド、Rei、鞘師里保がゲストに登場！ NHKの音楽番組『The Covers』が、2週連続で放送する今回のスペシャルでは、ソロデビュー50周年を迎えた“矢沢永吉の名曲とその時代”を深堀り。8月にNHK総合にて放送した特集の“拡大＆決定版”として、未公開のパ