KizunaAIが9月20日（土）21日（日）の2日間にわたり、Zepp Shinjuku（TOKYO）にて復活ライブ＜KizunaAI Comeback Concert “Homecoming”＞を開催した。◆ライブ写真会場入り口には、個人・企業からの協賛によって制作された「ぴょこぴょこ」を模したフラワーボードや、キービジュアルを使用した大型看板が設置され、来場者をお迎え。会場内には企業ブースをはじめ、#kznによるホログラムナビゲーターやライブ衣装の実物展示など、