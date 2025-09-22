阪神・前川右京外野手（22）が、22日のヤクルト戦前の練習から1軍に合流した。前川は今季ウエスタン・リーグで・309を記録。直近21日のウエスタン・リーグ、ソフトバンク戦ではマルチ安打をマークしていた。