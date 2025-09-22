クボタが大阪・関西万博で公開した、水素燃料電池で動く自動運転トラクターのコンセプトモデル＝22日午前、大阪市此花区の夢洲クボタは22日、水素燃料電池で動く自動運転トラクターのコンセプトモデルを大阪・関西万博の会場で公開した。二酸化炭素（CO2）を排出しない環境に優しい仕様で、運転席がないのが特徴。脱炭素と省人化が課題となる中、製品化に向けた実証実験を計画している。トラクターは長さ4.38メートル、幅2.2メ