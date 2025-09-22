韓国・京畿道加平の教団施設にある建物。創設者の文鮮明氏（故人）と韓鶴子総裁の写真が掲げられていた＝2022年9月（共同）【ソウル共同】韓国で尹錫悦前政権側に金品を供与した疑いが持たれている世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の韓鶴子総裁（82）は、教団を創設した故・文鮮明氏の妻だ。韓国メディアによると、2012年に文氏が死去した後、息子らとの後継争いを制して総裁の座に就き、自身の神格化を進めたとされる。教