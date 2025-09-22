西武は２２日、外崎修汰内野手（３２）の出場選手登録を抹消した。「右腕尺骨遠位端骨折」によるもの。外崎は２１日の楽天戦（楽天モバイル）に３番ＤＨで先発出場。４回の第３打席で津留崎の１５１キロツーシームを右腕に受け死球で出塁。６回に代打を送られて交代していた。２１日に宮城県内の病院で診察を受けて全治は２、３カ月と診断され、今季中の復帰は絶望となった。９月は全１５試合で３番に座り月間打率３割８厘