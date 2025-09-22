「新ニッポン観光！ 〜外国人起業家のNEXTビジョン〜」が、2025年9月27日(土)午後3時から全国28局ネットで放送されます(※宮城エリアは午後4時から)。 新ニッポン観光！ 〜外国人起業家のNEXTビジョン〜  放送日時： 2025年9月27日(土)午後3:00〜3:55※宮城エリアは午後4:00〜4:55スタジオ出演： 今田耕司、王林制作著作： 静岡第一テレビ 「新ニッポン観光！ 〜外国人起業家のNEXTビジョン〜」が、20