MAXWINは、30,000件以上の故障コードのデータを搭載し、AIで車のコンディションをスマートフォンで簡単に確認ができるiPhone／Android両対応OBD2診断機『OBD2-EDI01』の発売開始を発表しました。 MAXWIN『OBD2-EDI01』 【製品仕様】接続方法：Bluetooth 4.0/5.4/BLE材質：ABS入力電圧：DC 9-16V定格電流：20mA-30mA動作温度範囲：-20℃〜60℃保存温度範囲：-20℃〜60℃対応OS：Android4.3〜／