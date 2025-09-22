２４日に開幕する男子テニスのツアー公式戦、木下グループ・ジャパン・オープン（東京・有明）の本戦組み合わせ抽選が２２日、会場で行われ、初来日となる世界王者で、今季の全仏、全米覇者カルロス・アルカラス（スペイン）は、１回戦で、世界４１位のセバスティアン・バエス（アルゼンチン）と対戦することになった。過去の対戦は、アルカラスの２戦全勝だ。ツアー公式戦となった１９７３年以来、過去９人の世界王者が１３回