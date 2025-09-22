中京テレビ放送は、全国およそ80都市にて通算30万人以上を動員したステージの待望の新作『一条工務店 presents 恐竜ラボ！ギガ・ミッション from DINO-A-LIVE』を2025年11月8日(土)の富山公演を皮切りに、全国19都市で開催します。 一条工務店 presents 恐竜ラボ！ギガ・ミッション from DINO-A-LIVE 中京テレビ放送は、全国およそ80都市にて通算30万人以上を動員したステージの待望の新作『一条工務店 presents