トランプ米大統領が中国の習近平国家主席と電話をし、来月31日に慶州（キョンジュ）で開催されるアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議で会うことに合意したと明らかにした。トランプ大統領は19日（現地時間）、トゥルース・ソーシャルに「習主席と生産的な電話を終えた。習主席と韓国で開かれるAPEC首脳会議で会うことにした」とし「来年初めには（私が）中国を訪問し、習主席も適当な時期に米国を訪問することで合意した」と