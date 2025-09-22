セブン-イレブン・ジャパンは、秋の味覚を前面に打ち出すフェア「秋をほおばれ！」を全国展開している。第1弾を9月23日、第2弾を9月30日から順次発売し、昨年比7品増の計30品を投入。期間は概ね10月中旬までで、季節商品の早期投入により日常利用層の“もう一品”購入や新規層の来店を促す。商品本部ベーカリー・スイーツ部チーフマーチャンダイザーの飯野めぐみ氏は「消費者の価値観が単なるモノ消費から『その時しか味わえない体