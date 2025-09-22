ココナッツミルクを主原料にしたヨーグルト、「COCONO」を販売するCOCONO Natural（東京都渋谷区）。原材料はココナッツミルクのほか、寒天、乳酸菌、こんにゃく粉のみで、アレルギー特定原材料など28品目は使っていない。ヴィーガン専用工場で製造するが、購買者のうち完全なヴィーガンは6％で、8割は「健康的だから」という理由で商品を選んでいるという。さらに、豆乳を原料にした植物性ヨーグルトが多い中、「ココナッツのおい