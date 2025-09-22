２１日、中老鉄道の磨憨（モーハン）駅を通る貨物列車。（ドローンから、シーサンパンナ＝新華社記者／邢広利）【新華社シーサンパンナ9月22日】中国雲南省昆明市とラオスの首都ビエンチャンを結ぶ「中老鉄道」の貨物列車運行本数が19日までに累計6万本を突破し、輸送貨物は6760万トンを超えた。うち1500万トン以上が国境を越えて輸送された。２１日、中老鉄道の磨憨（モーハン）駅を通る貨物列車。（ドローン