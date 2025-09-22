JRA本部（新橋）で22日、定例記者会見が行われた。その中で騎手課程第42期生の7人が退学（4人）、留年（3人）となり、来春デビューの新人騎手が0人となったことに対し、JRAは改めて見解を示した。菊田理事は「非常に残念で申し訳なく思っております。一般的にケガや規定の体重を守れない、競馬学校の規則を守れないであるとか、学力、体力などが付いてこないなど退学にはさまざまな理由があります。今回はたまたま0人になりま