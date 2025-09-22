プロ野球・西武は22日、外崎修汰選手の登録抹消しました。外崎選手は6月に1軍復帰してから主力として活躍。今季はここまで115試合に出場し、5本塁打、34打点、打率.234を記録していました。前日の楽天戦で4回の第3打席で右手首付近に死球を受け、途中交代していました。