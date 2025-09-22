１０周年を迎えたバスケットボール男子のＢリーグが２２日、２５〜２６年シーズンを前に都内で会見を行った。今回から２地区制に変更され、１０月３日の開幕からプレーオフファイナル（横浜アリーナ）が行われる５月下旬まで、過去最多の２６クラブが争う。日本人２人目のＮＢＡプレーヤーで、Ｂリーグ２季目となる渡辺雄太（千葉Ｊ）は、「みんなが健康を維持して高いレベルのプレーを続けたら優勝に近づける」と、２０〜２１