9月13日から9月21日まで、東京・国立競技場で開催された世界陸上。天皇ご一家は午後8時半前に会場の貴賓席に到着され、男子・女子の4×100メートルリレーや女子走り高跳び決勝などをご覧になった。【写真】麗しい“リンクコーデ”を披露した天皇ご一家の全身ショット天皇ご一家の“サプライズ”登場「日本男子は2008年の北京、2016年のリオデジャネイロオリンピックで銀メダル、2017年、2019年の世界陸上では銅メダルを獲得して