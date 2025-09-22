非常に強い台風19号は、週末にかけて日本の東の海上をゆっくりと迷走するような進み方をする見込みです。日を追うごとに予報円は大きくなり進路の不確実性は増しています。今後の進路については来週にかけて注意が必要です。非常に強い台風19号は、22日(月)正午現在、南鳥島付近にあって、北東へゆっくり進んでいます。中心気圧は935ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は50メートルです。台風は、今後勢力を落としながら、北東方