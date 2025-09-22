中国東方航空は、上海/浦東〜バンクーバー線を9月25日に開設する。月・木曜の週2往復を運航する。機材はエアバスA350-900型機を使用する。所要時間は上海/浦東発が10時間50分、バンクーバー発が12時間25分。同路線はこの他に、エア・カナダが1日1往復を運航している。■ダイヤMU581上海/浦東（13：20）〜バンクーバー（09：10）／月・木MU582バンクーバー（12：50）〜上海/浦東（16：15+1）／月・木