現地９月21日に開催されたリーグ・アンの第５節で、南野拓実が所属するモナコがホームでメスと対戦。５−２で大勝を収めた。この一戦に南野は４−４−２の左サイドハーフで先発出場。すると1点ビハインドの28分に浮き球のパスに抜け出し、左サイドからダイレクトで折り返し。これに反応したミカ・ビエレスがネットを揺らした。同点弾をアシストした南野だったが、63分には相手の２点目に繋がるPKを与えてしまい失点にも関与