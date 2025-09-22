「ビタミンC コア チャージ」ポーラは、ポーラ独自の「ビタミンC＋Pmix」処方を採用したビタミンCを中心に、12種類のビタミンやセラミド、亜鉛などをバランスよく配合した栄養機能食品「ビタミンC コア チャージ」（2.3g×30包、2.3g×90包、栄養機能食品：VC・VE・VB1・VB2・VA、特許取得健康食品配合成分に関する特許＜特許第7629287号＞）を来年1月1日に発売する。ポーラの健康食品は、一人ひとりのライフスタイルに寄り添い、