住友生命は、来年1月5日に、資産形成と健康増進に一体的に取り組むことができる業界初の仕組み（9月時点 住友生命調べ）を備えた生命保険として「ドルつみ Vitality」を発売する。住友生命では2018年7月から、生命保険にVitality健康プログラムを組み合わせた健康増進型保険“住友生命「Vitality」”を提供している。Vitality健康プログラムは、毎年の健康診断や日々の運動など、生活者の継続的な健康増進活動をサポートするプログ