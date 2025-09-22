お笑い芸人のレイザーラモンHG（49）の妻でタレントの住谷杏奈（42）が22日までに、自身のインスタグラムを更新。仲良く並ぶ夫婦ショットを公開した。【写真】美スタイル際立つ“仲良し”2ショットを披露したレイザーラモンHG＆住谷杏奈夫妻投稿では、19日に渋谷PARCO5階にオープンした『ミズノショップ 渋谷パルコ』のレセプションに夫婦で参加したことを報告。住谷は「夫婦でレセプションパーティーにお邪魔しましたー」とコ