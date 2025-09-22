JYPエンターテインメントの新人ボーイズグループ・KickFlipが、初々しい青春の初恋をテーマにした歌でK-POPファンにときめきを届ける。【写真】KickFlip、「サマソニ」で鮮烈ステージKickFlipは、9月22日午前、ソウル・YES24ライブホールで3rdミニアルバム『My First Flip』の発売記念ショーケースを開催し、新作について語った。前作となる2ndミニアルバム『Kick Out, Flip Now!』から約4か月ぶりのカムバックである。新アルバム