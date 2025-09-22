◆東京六大学野球秋季リーグ戦第２週第３日▽立大２―０法大（２２日・神宮）立大が勝利し、２勝１敗で今季初の勝ち点を挙げた。０−０の８回２死二塁、２番の小林隼翔遊撃手（２年＝広陵）が今季２号、通算６号の先制２ランを放つ活躍。先発した竹中勇登投手（４年＝大阪桐蔭）が８回９安打無失点の粘投で、今季初勝利を挙げた。両手の感触が着弾点を教えてくれた。小林は打った瞬間、本塁打を確信した。１ボールからの２球目