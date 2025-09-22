２４日に開幕する男子テニスのツアー公式戦、木下グループ・ジャパン・オープン（東京・有明）の本戦組み合わせ抽選が２２日、会場で行われ、２３年大会ベスト４で、今大会は大会推薦枠で出場する世界１０５位の望月慎太郎（木下グループ）は、１回戦で、同１２位で第４シードのカスパー・ルード（ノルウェー）と対戦することになった。両者は初対戦となる。また、同１５１位の西岡良仁（ミキハウス）は同３０位のルチアーノ・