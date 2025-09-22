Ｊ１鹿島は、１０月５日に行われる第３３節Ｇ大阪戦（メルスタ）において、ギネス世界記録挑戦を目指す企画を実施する。挑戦テーマは「１時間にマスコットが行ったハイタッチ最多数」。クラブマスコットのアントンが挑む。達成した場合は、チャレンジ後に表彰式も予定されているという。「アントンチャレンジデーｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙ理想科学工業」の一環として行われ、クラブによると、アントン自身が一生懸命考え