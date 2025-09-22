【新華社オルドス9月22日】中国内モンゴル自治区オルドス市ダラト旗のクブチ砂漠にこのほど、暖かく湿った空気が冷たい地表面を移動することで生じる「移流霧」が広がった。白い霧と黄色の砂漠が鮮やかなコントラストを成し、幻想的な光景となった。（記者/李雲平）