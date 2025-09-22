プロ野球・中日は22日の公示で5選手の出場選手登録を抹消しました。投手では清水達也投手を抹消。今季55試合登板はチーム2位で、4勝1敗、30ホールド、4セーブ、防御率2.24の成績です。守護神・松山晋也投手が離脱した際には、クローザーも担いました。野手では、捕手の石橋康太選手、内野手のロドリゲス選手、外野手の大島洋平選手、川越誠司選手の4選手で、計5選手の抹消となっています。シーズンは残り6試合。チームはすでにBク