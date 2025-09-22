22日、自民党本部で所見発表演説会が行われ、高市早苗候補が決意を語った。【映像】突然の和歌→拍手の瞬間冒頭、高市候補は「皆様、こんにちは。高市早苗、奈良の女です。大和の国で育ちました。奈良の女としては、奈良公園に1460頭以上住んでいる鹿のことを気にかけずにはいられません。万葉集にも鹿のことを詠んだ歌がたくさん載っています。大伴家持にも、角が大きな雄鹿のことを歌った歌がございます。高円の秋の野を流れ