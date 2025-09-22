愛知県豊明市議会は２２日、市民が仕事や勉強以外の余暇時間にスマートフォンなどの使用について１日２時間以内を目安とする条例案を可決した。施行は１０月１日。同市によると、全市民を対象に時間を明示する条例は全国初という。条例は、スマートフォンやタブレット端末などの適正使用を促すことが目的で、罰則や強制力はない。市民を対象に余暇時間での使用時間の目安を設けたほか、子どもの使用について小学生以下は午後９